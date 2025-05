Duizend mensen lopen door nacht in protest tegen seksueel geweld

In de nacht van zaterdag op zondag liepen meer dan duizend mensen dwars door Rotterdam tijdens de derde editie van de Nacht Tegen Seksueel Geweld. De deelnemers legden een symbolische tocht van 20 kilometer af om aandacht te vragen voor de gevolgen van seksueel geweld en straatintimidatie. De actie is een initiatief van hulporganisatie Plan International, te zien in bovenstaande video.

Volgens de organisatie is de actie hard nodig. Uit hun eigen onderzoek blijkt dat maar liefst 83 procent van de meisjes en jonge vrouwen in Nederland te maken heeft gehad met ongewenst seksueel gedrag in de openbare ruimte. Wereldwijd krijgt bijna één op de drie vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld, meldt ook de Wereldgezondheidsorganisatie.

Veel deelnemers aan de nachtwandeling zijn zelf slachtoffer (geweest) van seksueel geweld. Zij willen met hun deelname niet alleen bewustwording creëren, maar ook laten zien dat ze hun ervaringen willen omzetten in kracht. Zo ook Lotte, die als 10-jarig meisje slachtoffer werd van seksueel misbruik. Ze liep mee om aandacht te vragen voor victim blaming. "Als slachtoffer kun je er niets aan doen", zegt ze.