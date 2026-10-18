Myrthe werd onderweg naar huis verkracht, nu maakt ze victim blaming bespreekbaar

Als vijftienjarig meisje werd Myrthe van Gestel in 2010 onderweg naar huis verkracht door een onbekende man. Ze schreef erover in haar boek ‘De enge man in de bosjes’, dat onlangs verscheen. Met haar boek wil ze onder andere victim blaming en de gevolgen daarvan bespreekbaar maken.

"Ik stond midden in het leven, ik was vijftien jaar", vertelt ze tegen Hart van Nederland. "Ik keek even op mijn telefoon tijdens het fietsen en ineens stond er een man op het fietspad." In haar boek vertelt ze over die ingrijpende gebeurtenis en de periode daarna. "Ik wilde het eerst niemand vertellen toen ik thuis kwam die avond, maar uiteindelijk stortte ik thuis in."

Eigen schuld

Zelf kreeg ze destijds te maken met veel oordelen over wat ze anders had moeten doen. "Ik kreeg heel erg te horen dat het mijn eigen schuld was, dat ik daar niet had moeten fietsen of dat mijn moeder mij daar niet had moeten fietsen."

Het zorgde ervoor dat zij verdrietig werd en zichzelf begon af te sluiten. Nu weet ze dat het een naam heeft, victim blaming. Hierbij wordt de schuld van een incident zoals verkrachting bij het slachtoffer gelegd. "Ik werd er boos van. Het heeft mij zoveel schade toegebracht." Dat heeft ze nu omgezet in een boek, waarbij ze ook uitlegt waarom mensen het doen. "Het heeft een reden, maar er moet bewustzijn voor komen dat het dus zo schadelijk kan zijn.