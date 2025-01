Muziek in Alkmaars muziekcafé na 70 jaar verboden na klachten buren

Een muziekcafé zonder muziek: het lijkt absurd, maar voor Bonne Bras, eigenaar van een café in de Hekelstraat in Alkmaar, is het harde realiteit. De Omgevingsdienst heeft hem verboden om live muziek te organiseren, omdat het pand volgens oude regels uit de jaren 90 niet geschikt zou zijn. Dit terwijl het café al meer dan 70 jaar een begrip is in de stad.

Al ruim 70 jaar zit aan de Hekelstraat, midden in het centrum van Alkmaar, een muziekcafé. Bras is sinds mei vorig jaar eigenaar. "Een café runnen anno 2025 doe je niet om rijk van te worden. Het gaat om passie en voorliefde voor cultuur." Nog geen jaar later valt een brief van de Omgevingsdienst op de mat. Het pand zou niet geschikt zijn voor een muziekcafé zo blijkt uit regelgeving die afstamt uit 1994-97. "Gekkenwerk", vat de café-eigenaar samen.

Een groep buurtbewoners heeft geluidsoverlast van het café, en meldden dit bij de gemeente. De Omgevingsdienst werd ingeschakeld, maar beroept zich volgens Bras op geluidsrapporten van 30 jaar geleden. Volgens de café-eigenaar zouden die rapporten niet meer relevant zijn.

Petitie

De beslissing van de gemeente heeft veel losgemaakt. In enkele dagen tijd is een petitie tegen het muziekverbod ruim 1.100 keer ondertekend. Om aandacht te vragen voor de situatie organiseerde Bonne een actie met een liveband. "Ik geef niet zomaar op; ik laat mijn muziekcafé niet zomaar doodbloeden."

De gemeente laat aan Hart van Nederland weten de situatie te onderzoeken.