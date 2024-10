Michael werd wakker zonder armen en benen, nu wil hij weer stratenmaker worden

Michael Ramp uit het Noord-Hollandse Grootebroek belandde vorig jaar in het ziekenhuis na een dubbele longontsteking, bloedvergiftiging en andere infecties. Hij raakte in coma, waar hij na twee maanden van ontwaakte. Toen hij wakker werd, ontdekte hij dat zijn beide onderbenen en -armen waren geamputeerd.

Michael zakte eind december thuis in elkaar. Zijn vriendin Lisette heeft hem nog ondersteund toen ze naar de auto liepen om vervolgens naar het ziekenhuis te gaan. "Die avond raakte ik in coma en dat eindigde half februari", zegt hij tegen Hart van Nederland. De amputaties bleken onvermijdelijk. "Ik weet nog dat ik wakker werd en zag dat mijn handen en voeten weg waren. Ik werd woest en heb alles bij elkaar gevloekt."

Stratenmaker

Jarenlang werkt de van origine Amsterdamse zzp'er als stratenmaker. Het was zijn lust en zijn leven. Het idee nooit meer zijn beroep uit te kunnen oefenen, was heftig: "Dat dit mij moest overkomen, ik begreep het niet. Na een paar dagen veranderde dat en wist ik: ik kom terug." Michael is nu vastberaden om – ondanks het gemis van zijn ledematen – weer aan de slag te gaan als stratenmaker.

"Ik ben altijd iemand geweest met een grote mond en heb op een gegeven moment geroepen dat ik weer aan het werk zou gaan als stratenmaker. Nu moet ik dat waar maken ook. Twijfels heb ik echt niet. Ik ben iemand waarvan ze zeggen als hij het in zijn kop heeft, hij het niet in zijn kont heeft."

Inzamelingsactie

De dochter van Michael is een inzamelingsactie gestart om haar vader een duwtje in de rug te geven. Omdat hij de rest van zijn leven in een rolstoel moet zitten, moet er ook een busje komen. De inzamelingsactie heeft inmiddels al bijna 10.000 euro opgeleverd.