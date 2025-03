Meggy's zoon werd 30 keer tegen hoofd geschopt door gemaskerde mannen

Het was een horrornacht voor de zoon van Meggy en Mike Jansen in het Brabantse Geffen. Toen de 16-jarige jongen zaterdag samen met zijn vriendin van een feestje naar huis fietste, werd hij door twee gemaskerde mannen ernstig mishandeld. Hij werd maar liefst 30 keer tegen zijn hoofd en rug geschopt en geslagen. Het gebeurde 100 meter van zijn huis. Zijn vriendin was getuige van de mishandeling.

Het stel bevond zich in een rustige buitenwijk waardoor niemand ze heeft gehoord. Na de mishandeling hebben ze meteen de politie gebeld en aangifte gedaan. Wie de mannen zijn en wat hun motief was, is onbekend.

"Toen mijn zoon met zijn vriendin zaterdag rond 01.10 uur naar huis fietste, hoorde hij geritsel in de bosjes en werd hij aangevallen door twee mannen met een bivakmuts", vertelt moeder Meggy Jansen. "Ze waren volledig in het zwart gekleed en bleven maar doorschoppen. Mijn zoon en zijn vriendinnetje zijn schreeuwend weggerend uiteindelijk terwijl ze 'mama, mama!' riepen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het gezin heeft beelden van de verdachten van hun buurman gekregen. Die had toevallig een camera die het incident heeft vastgelegd. "De politie heeft ook nog beelden van de auto waarin de daders reden met een kenteken, er loopt nu een onderzoek."