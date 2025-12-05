Medewerkers pakketpunt Tilburg onder politiebegeleiding naar huis: 'Ik sla je op je bek'

Het 'heerlijk avondje' is voor medewerkers van een pakketpunt in Tilburg helemaal niet zo fijn. Die worden bij tijd en wijle helemaal verrot gescholden en met de dood bedreigd, puur omdat klanten in de rij moeten wachten op hun pakketjes of omdat hun post er nog niet is.

Dit afgiftepunt op een bedrijventerrein aan de Aphroditestraat bestaat sinds 2017 en verwerkt honderden pakketten per dag, ook zakelijke post. Afgelopen dinsdag escaleerde de situatie zozeer dat de medewerkers na een zeer onrustige avond onder politiebegeleiding in hun auto's het terrein afgevoerd moesten worden.

"Wat er afgelopen dinsdag gebeurde, sloeg alles. Maandag was al superdruk met scheldpartijen, maar dinsdag had ik er eentje voor m'n neus staan, die volledig flipte. Het werd uiteindelijk zo erg en zo dreigend, buiten stond een rij van 60 man en die mensen werden allemaal opgehitst", kijkt de geschrokken eigenaresse terug. De klant dreigde met 'ik sla je op je bek'. "Uiteindelijk hebben we de deuren dichtgegooid, tot ergernis van een woedende menigte. We hebben de politie gebeld en die hebben ons onder begeleiding in onze auto's laten stappen en hebben ons het terrein af geholpen."

'Kan toch niet?'

De volgende dag zijn ze dicht gebleven. "Dit kan toch gewoon niet? Zo allemachtig tekeer gaan. En waarvoor? Voor een pakketje van een paar cent uit China? Daar wil ik mijn leven en dat van mijn medewerkers niet aan wagen", zegt Elenne, die donderdag wel weer is opengegaan. "Zaterdag blijven we dicht en maandag zal het waarschijnlijk ook weer totale chaos zijn, maar dat zien we dan wel weer. Ik hoop dat mensen jullie reportage zien en wel twee keer nadenken voordat ze zo ontzettend tekeer gaan."

Eigenaresse van het pakketpunt, Elenne van Put, vertelt: "Wij staan altijd met 6 á 7 man in de zaak. De agressie wordt steeds erger. Mensen zijn zeer ongeduldig, hebben een zeer kort lontje en ik merk dat het vaak hun eigen schuld is dat ze pakketjes voor de feestdagen niet op tijd krijgen. Eenvoudigweg omdat ze die veel te laat bestellen."

'De hel van Tilburg'

Want veel mensen maken een denkfout in de ogen van Elenne. "Ze houden nergens rekening mee. In hun ogen is het 'vandaag besteld, morgen in huis'. Maar ja, dat wil half Nederland dus daar ga je al."

" Wij verwerken duizenden pakketten per week en krijgen tussen de 400 en 500 klanten per dag. Dat is heel erg veel, dat weet ik. We staan bekend als 'De hel van Tilburg'. Maar wat veel mensen niet weten is dat als de andere pakketpunten vól zijn, hun post naar ons toe komt", vervolgt Elenne. "En ook als jij - om wat voor reden dan ook - je pakket niet of te laat afhaalt, wordt het bij ons gedropt, voordat het terug wordt gestuurd naar de afzender. Men realiseert zich dat niet", vertelt Elenne aan Hart van Nederland.