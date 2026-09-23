Martijn zoekt na 38 jaar de vier Nederlanders die zijn leven redden

Martijn de Jong was 15 toen hij tijdens een vakantie in Frankrijk bijna verdronk. Vier jonge Nederlandse mannen haalden hem uit de Middellandse Zee en redden daarmee zijn leven. Nu, 38 jaar later, weet Martijn nog altijd niet wie zij zijn. Door een oproep op sociale media te plaatsen hoopt hij hen eindelijk te vinden en alsnog te bedanken.

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Op 7 mei 1988 liep Martijn met een vriend over een kustpad om brood te halen. Ondanks een waarschuwing voor de ruwe zee gingen de jongens verder. Toen een enorme golf op hen afkwam, zochten ze beschutting tussen de rotsen. Zijn vriend kon zich vasthouden, maar Martijn werd door het water de zee ingesleurd.

Martijn vocht naar eigen zeggen ongeveer 15 minuten voor zijn leven en probeerde alles te doen om zijn hoofd boven water te houden. Vier jonge Nederlandse mannen die langs de klif liepen, zagen hem in zee en wisten hem uit het water te halen. Zwaargewond werd hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij werd onderzocht en behandeld.

Oproep bereikt duizenden mensen

Wie de vier redders waren, heeft Martijn nooit kunnen achterhalen. Ook zijn moeder heeft de mannen nooit kunnen bedanken. Nu zijn ouders dik in de 80 zijn, wil hij graag weten wie destijds zijn leven hebben gered en wat zij zich van die dag herinneren. Zijn oproep op Facebook is inmiddels een duizenden keren gedeeld.