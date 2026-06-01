Elise schrikt wakker van enorme knal op Malta: 'Mijn huis trilde'

De Nederlandse Elise heeft een angstige nacht achter de rug op Malta. Afgelopen nacht schrok ze wakker van een enorme explosie bij een vuurwerkfabriek vlak bij haar woning. "Mijn huis trilde."

Elise lag te slapen toen ze plotseling wakker schrok van een enorme knal. Haar vriend dacht eerst nog dat het onweer was, maar dat gevoel verdween snel. "Even later hoorden wij al onze buren boven ons rennen. Toen keken wij elkaar aan van: dit kan nooit onweer zijn." Ze rende naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Op straat stonden al meerdere bewoners buiten. "Ik wist niet wat er gebeurde."

Harde knallen

Pas nadat ze een melding van een Maltese nieuwssite had gekregen, werd duidelijk dat een vuurwerkfabriek was ontploft. "Het waren eerst een paar kleine knallen na elkaar en toen kwam echt de enorme explosie. Vrijwel direct daarna hoorde ik vuurwerk", vertelt ze. "Ik kon eerst nog niet de link leggen dat dat met elkaar te maken had, maar toen duidelijk werd dat het ging om een explosie in een vuurwerkfabriek, kon ik die link natuurlijk wel leggen."

Aan de voorkant van haar appartement zag Elise niets bijzonders. "Toen ging ik aan de achterkant kijken en daar zag ik wel een grote rookwolk. Het is echt vlak achter mijn huis gebeurd." Omdat Elise eerst nog niet wist wat de enorme knal had veroorzaakt, schoten allerlei scenario's door haar hoofd. "Er is natuurlijk heel veel gaande in de wereld, dus je gaat ook een beetje uit van het ergste. Dat maakt je heel bang."

Gesprongen ramen en glas op straat

Pas later besefte Elise hoe groot de explosie werkelijk was. Nadat ze video's van de ontploffing had gezien, drong de omvang van de schade pas echt tot haar door. Toen ze vervolgens naar buiten ging, zag ze de gevolgen met eigen ogen. "Ik zag allemaal ramen waarvan het glas eruit was gesprongen en op straat lag."

Bij de explosie raakten volgens de autoriteiten twee mensen lichtgewond. Zij werkten op een stuk land in de buurt van de vuurwerkfabriek en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Omwonenden zijn geëvacueerd. Voor zover bekend was er geen personeel aanwezig in de fabriek op het moment van de explosie.