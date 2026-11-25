Dat je, ondanks dat je bijna blind bent, evengoed je grootste dromen na moet blijven jagen, dat bewijst Lowie van Eck wel. De 34-jarige avonturier uit Gouda weigert zich door zijn slechte zicht te laten belemmeren en inspireerde eerder al mensen door als zeer slechtziende helemaal zelfstandig marathons uit te lopen en zelfs compleet geblinddoekt de Elfstedentocht te rennen voor het goede doel. Nu komt daar iets nieuws bij: zelf in een auto rijden.

Dat het meteen in een raceauto zou zijn, dat had hij nooit kunnen bedenken. "Ik ben wel echt zenuwachtig hiervoor. Ik heb hier altijd van gedroomd", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Lowie heeft Adoa. Dat betekent dat zijn oogzenuw, omdat zijn lichaam bepaalde stoffen niet aanmaakt, langzaam afsterft. Daardoor verdwijnt ook zijn zicht.

Al van jongs af aan ziek

"Ik heb dit al van jongs af aan en ik kreeg de diagnose rond mijn zeventiende. Ik heb nooit goed kunnen zien. Het is onzeker wat de toekomst brengt wat zicht betreft." Daarom laat hij zich niet tegenhouden door zijn beperking. "Ik ben iemand die alles gedaan wil hebben."

Weten hoe het ritje eraan toe ging? Bekijk dan bovenstaande video.