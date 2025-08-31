Schrijnend: taxi dropt gehandicapte Anita 150 kilometer in de verkeerde richting en rijdt weg

Wat een feestelijke dag had moeten worden, werd een drama. De 60-jarige Anita uit Panningen is lichamelijk en verstandelijk beperkt, en wilde naar de verjaardag van familie in Montfort, in Limburg. Maar de chauffeur van vervoerder Valys zette haar zonder pardon af in Montfoort, Utrecht: ruim 150 kilometer verderop. In de video bovenaan vertellen Anita en haar broer het schijnende verhaal.

Hoewel Anita nog zei dat het de verkeerde plek was, reed de chauffeur gewoon weg. De vrouw stond overstuur en verloren op een parkeerplaats in het Utrechtse Montfoort. Gelukkig zag een buurtbewoonster haar uiteindelijk zitten. "Ze was in lichte paniek. Ze zat daar al zeker een halfuur en moest dringend naar het toilet," vertelt de vrouw, die anoniem wil blijven.

'Onmenselijke situatie'

In Montfort in Limburg - voor de duidelijkheid: een hele andere provincie - raakte de familie intussen ongerust toen Anita niet opdook. Haar hoogbejaarde ouders probeerden Valys te bellen, maar kregen geen gehoor. Pas uren later werd een vervangende taxi gestuurd om Anita op te halen.

De buurtbewoonster die Anita opving, noemt het schandalig dat het zo liep. "Eerst zou er om 17.15 uur een taxi komen. Die kwam niet. Uiteindelijk was het bijna 19.30 uur. En het taxibedrijf zei dat ze er geen mogelijkheid was tot het indienen van een klacht. Het was een onmenselijke situatie."