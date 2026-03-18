Jongen (11) vervult laatste wens bij politie en overlijdt enkele uren later

Een 11-jarige jongen heeft zondag op zijn laatste dag zijn laatste wens mogen vervullen bij de politie in Maastricht. De jongen leed aan alvleesklierkanker en droomde ervan om het politiebureau te bezoeken en politiemensen te ontmoeten. De jongen overleed enkele uren na zijn droomdag.

Dat meldt de politie op Facebook. "Een fantastische jongen die grote fan is van de stad Maastricht, politie in het algemeen en de tv-serie Bureau Maastricht", schrijft het basisteam Maastricht.

Samen met zijn gezin kreeg hij een bijzondere dag. Hij ontmoette agenten en mocht alles van dichtbij bekijken. Het hoogtepunt was een spoedrit door het centrum. De jongen telde af en zette de sirenes aan van meerdere politieauto's.

'Droevig nieuws'

Niet veel later kwam het verdrietige nieuws. "Helaas kregen wij vanochtend het droevige nieuws dat hij gisterenavond is komen te overlijden", laat de politie maandag weten. "Wij wensen alle nabestaanden veel kracht toe in deze moeilijke tijd!', schrijft het team.