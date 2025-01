Lief dagboek... wie zet de dagelijkse beslommeringen nog op papier?

Even de dag van je afschrijven, je emoties op papier zetten of gewoon een soort kattebelletje: het schrijven van een dagboek is voor de een even normaal als drie keer per dag eten, voor de ander totaal niet. Misschien is het zo aan het begin van het jaar wel een mooi voornemen om ermee te beginnen.

Dus daarom de vraag: schrijven we nog veel van ons af in een dagboek? Vier op de tien Nederlanders doen dat of hebben dat in het verleden gedaan, blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel. En dat er soms bijzondere verhalen opgeschreven worden, weet ook schrijver Joris van Casteren. Hij verzamelde ze voor zijn boek De mensheid zal nog van mij horen en doet daarmee letterlijk een boekje open met daarin bizarre, ontroerende en aangrijpende verhalen.

'Verslaving'

Toen Joris voor het eerst - iemand tipte hem - te horen kreeg over het Nederlands Dagboekarchief, dacht hij er nog niks bijzonders bij. Dagboeken? Hoe spannend kan het zijn? Maar toch knaagde er iets en dook hij het in Amsterdam gevestigde archief bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in. "Het tegenovergestelde bleek waar", zegt de schrijver enthousiast. Hij is maar liefst 5 jaar lang bezig met het doorspitten van het archief en het schrijven van zijn boek.

Een ding viel Joris tijdens het doorspitten in het bijzonder op: "Er is één categorie die het hem doet. Dat zijn de mensen die hun verhaal vast willen leggen met idee dat er iemand komt die ze zal begrijpen. Het is een verslaving, je leeft om iets op te schrijven. Want dan krijgt het betekenis." En daar zitten dus parels van verhalen tussen.

Waarom?

Want waarom heeft een groot deel van ons land de gedachten (digitaal) op papier gezet, of doet dat nog steeds? De belangrijkste motivator is het verwerken van emoties, blijkt uit het onderzoek waaraan bijna 3500 mensen hebben deelgenomen. Zeker 40 procent van de respondenten die zei een dagboek in te vullen of te hebben ingevuld, gaf dat als belangrijkste reden op.

Maar ook simpelweg om later terug te kunnen lezen wat er op een specifieke dag is gebeurd is belangrijk voor veel Nederlanders: 36 procent koos voor die optie. Een klein deel koos voor de optie om iets na te willen laten voor het nageslacht, namelijk 5 procent.

En een paar redenen die bij de open antwoorden werden gegeven, willen we hier nog even delen nu we zelf toch zo lekker aan het schrijven zijn:

Om ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van mijn vrouw beter te kunnen onthouden en terugzien Deelnemer Hart van Nederland-panel

Tijdens mijn uitzending naar Irak heb ik een dagboekje bijgehouden Deelnemer Hart van Nederland-panel