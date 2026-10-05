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Lia (73) verloor haar vader tijdens de bouw van de Oosterscheldekering: 'nooit werden 'de zes van Zeeland' erkent'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 21:58

"De stormvloedkering is gesloten, de Deltawerken zijn voltooid." Met die woorden én een druk op de knop, verklaarde toenmalig koningin Beatrix de Oosterscheldekering voor geopend. Dat is vandaag exact 40 jaar geleden. Al die tijd beschermt de Oosterscheldekering ons land tegen extreem hoogwater, zodat een watersnoodramp zoals die van 1953 zich niet opnieuw voordoet.

Maar het realiseren van de Deltawerken eiste ook mensenlevens. Zo kwamen bij de bouw van de Oosterscheldekering zes personen om het leven. Eén van hen was Jan Smalheer, die een vrouw en vier kinderen naliet. Dat is nu 51 jaar geleden. Voor zijn dochter Lia, inmiddels 73 jaar en haar broer Rinus (63) is er al die tijd een diepgeworteld verdriet. Want nooit werden 'de zes van Zeeland' erkent. Geen herdenking, geen plaquette, geen gedenksteen, niets.

'Er moest 'iets' gebeuren'

"Bij elk jubileum word je er weer opnieuw aan herinnerd", vertelt Lia. "Ik heb een broer die er nog steeds niet over kan praten. Een gedenkplaats of iets dergelijks hoeft er van mij niet meer te komen. Daar was ooit wel sprake van, omdat twee burgemeesters na een overleg vonden dat er wel 'iets' moest gebeuren. Maar ja.....nooit meer wat gehoord."

In de bovenstaande video vertelt Lia haar verhaal.

Door Redactie Hart van Nederland
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