Laatste kerst in een hospice: vrijwilligers zorgen voor huiselijke warmte

Dat sommige mensen hun laatste kerst in een hospice doorbrengen, is iets waar veel mensen misschien niet bij stilstaan. In hospice Het Tweede Thuis zorgen vrijwilligers er juist in deze periode voor dat gasten samen met hun geliefden in alle rust en warmte afscheid kunnen nemen. Het hele pand is volledig in kerstsfeer gebracht, met lichtjes buiten, kleine kerstboompjes in de tuin en sfeervol ingerichte kamers.

De voorbereidingen zijn al maanden geleden begonnen. Kookvrijwilligers verzorgen een echt kerstdiner en op de kamers staan kleine tafels gedekt met kaarsjes, zodat gasten samen met hun familie in alle privacy kunnen eten. "Het draait niet om de dood, het draait om het leven", aldus coördinator Esther de Kort.

In bovenstaande video zie je hoe de kerstdagen er in een hospice uitzien.