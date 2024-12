Kritiek op afsluiting Friese brug: 'Huisarts zit ineens 20 kilometer verder'

Auto- en landbouwverkeer mag voorlopig niet meer over de brug bij Uitwellingerga rijden. Uit onderzoek blijkt dat de brug in slechte staat is en de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Voor het dorp is dit slecht nieuws, zo'n 30 bedrijven en gezinnen worden door de afsluiting getroffen. Maar eigenlijk wordt het hele dorp getroffen, het is slecht voor de sociale cohesie in het dorp. "Even 20 kilometer omrijden om je kind naar school te brengen...", klaagt Hans Rink Bergsma van Dorpsbelang Oppenhuizen-Uitwellingerga.

De brug werd vorige week woensdag afgesloten. Fietsers en voetgangers mogen er nog wel overheen. Auto's moeten zo'n 20 kilometer omrijden. Landbouwverkeer moet nog veel verder omrijden, want langzaam verkeer mag niet over de A7. "Je huisarts zit ineens op 20 kilometer afstand in plaats van 4 kilometer", zegt Bergsma.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Germa Atsma, de eigenaar van Atsma Grond- en Waterwerken moet naar eigen zeggen nu 50 kilometer omrijden. "Dat kost tijd en brandstof, dus veel geld." Je kunt wel nog met de fiets over de brug, maar daar heeft niet iedereen iets aan, gaat Atsma verder. "Gezinnen die met de auto bijvoorbeeld hun kinderen naar school moeten brengen, moeten nu omrijden via de tunnel. En daar staat 's ochtends en 's avonds file. Het kost dus gewoon tijd."

Sneller achteruit

Door het afsluiten van de Prinses Margriettunnel in de A7 in december 2022 kreeg de brug bij Uitwellingerga met veel meer verkeer te maken. Volgens Rijkswaterstaat is dat een van de redenen dat de brug sneller achteruit is gegaan dan ze hadden gedacht. Eind september werd al gestopt met de bediening van de brug voor de scheepvaart omdat het omhoog- en omlaaggaan ook voor schade zou kunnen zorgen.

Voordat al het verkeer weer over de brug mag, moet er volgens Rijkswaterstaat eerst een uitgebreider onderzoek naar de constructie van de brug worden gedaan. Die resultaten komen pas in februari.

"Ze wisten al jaren dat die brug slecht was", zegt Bergsma. "Ze hebben hun onderhoudsplicht verzaakt."