Knielen voor de bank: hoe homogenezing Kai en Alexander beschadigde

Er moet een verbod komen op conversiehandelingen, therapieën die erop gericht zijn om de seksuele geaardheid van mensen te veranderen. Dat heeft vaak hartverscheurende gevolgen en daarom biedt COC Nederland dinsdag een petitie aan aan de Tweede Kamer. Kai Yung en zijn man Alexander Noordijk uit Monnickendam maakten het allebei mee.

Volgens COC Nederland, een lhbtqia+-belangenbehartiger, richten conversiehandelingen meer kwaad dan goed aan. Ze zorgen ervoor dat mensen soms jarenlang depressief zijn en worstelen met hun identiteit. Het verbod is al jarenlang onderwerp van discussie in de politiek. Vorig jaar adviseerde de Raad van State nog negatief over zo’n verbod, omdat het mogelijk in strijd zou zijn met de vrijheid van godsdienst en er juridische en praktische bezwaren aan kleven.

Depressief

Kai en Alexander maken conversiehandelingen allebei op hun eigen manier mee. De kerk waar ze zich als kind bij aansluiten is dezelfde plek waar hun homoseksualiteit gezien wordt als zonde, als iets duivels en als een ziekte die genezen moet worden. "Ik moest knielen voor de bank en dan gingen zij om mij heen staan. Men gaat een soort van brabbelen en dan gaat men met hun handen op mijn hoofd. En dan wordt er uitgedreven", zegt Alexander tegen Hart van Nederland.

Kai werd steeds depressiever en zocht hulp bij een psycholoog. "Ik heb heel lang sessies gehad, maar het ging niet beter. Ik slikte antidepressiva en kreeg zelfmoordgedachten. Diep van binnen dacht ik: dit kan nooit goed zijn. Tot het moment dat de psycholoog zei: 'Je moet het accepteren en de kerk verlaten'. Dus ik ging weg bij de kerk. Ik was uit de kast", vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Kort daarna ontmoette Kai zijn huidige man Alexander. Het stel is inmiddels twintig jaar samen en getrouwd. Samen ondersteunen ze mensen die conversiehandelingen hebben ondergaan en daarmee worstelen.

Verbod

COC Nederland roept het kabinet op om zo snel mogelijk met een verbod te komen op zogenaamde homogenezing binnen de kerk, want het komt nog steeds te veel voor. “We horen nog genoeg verhalen dat er ook vandaag de dag nog conversiehandelingen worden uitgevoerd,” zegt woordvoerder van COC Nederland Philip Tijsma tegen Hart van Nederland. Nog ongeveer vijftien clubs bieden dit soort behandelingen aan, aldus Tijsma. "Dat loopt uiteen van gebedsgenezing tot vakantiekampen."

Ook Kai en Alexander maken zich hard voor een verbod en ondersteunen de petitie van het COC Nederland, die meer dan 7.000 keer is ondertekend. Het debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp is in februari.