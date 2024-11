Lief! Mirjam en Lisanne helpen kwetsbare gezinnen aan een feestelijke kerst

Pakjesavond is nog niet geweest, maar Mirjam Stichter en haar dochter Lisanne werken zich al een slag in de rondte om kerstpakketten samen te stellen voor kwetsbare gezinnen in Voorburg. "Wij steken hier graag onze energie en tijd in, zodat iedereen een fijne kerst kan hebben."

Een woning in het Zuid-Hollandse Voorburg, is het epicentrum van een grote inzamelingsactie. In vrijwel iedere kamer van het huis staan spullen die uiteindelijk terecht komen in het kerstpakket. Zo staan er dozen, kratten en tassen vol kleding, verzorgingsproducten en kortingsbonnen van sponsoren. In de kerstpakketten die worden uitgedeeld zit niet alleen eten en drinken, maar ook bonnen voor een gratis knipbeurt. Zo kunnen de ontvangers stralen tijdens het kerstdiner.

Moeder Mirjam en dochter Lisanne steken graag hun handen uit de mouwen om mensen te helpen die het wat minder hebben: "Wees een beetje lief voor elkaar, dan ziet de wereld er een stuk mooier uit." Voor Mirjam is het vanzelfsprekend om aan anderen te denken en iets te betekenen voor de samenleving. "Voordat ik ziek werd, werkte ik jarenlang als opbouwwerker," vertelt ze. Als opbouwwerker ondersteunde ze buurtinitiatieven en hielp ze vrijwilligers werven.

'Schatkamer van de Kerstman'

Het idee om kerstpakketten samen te stellen ontstond vier jaar geleden. "Mijn dochter had veel verzorgingsproducten over en wilde die weggooien. Dat vonden we zonde. Daarom begonnen we een buurtkastje," legt Mirjam uit. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een groot project, dat gesteund wordt door zo'n twintig sponsoren. Dit jaar helpen Mirjam en Lisanne met hun 'Schatkamer van de Kerstman' meer dan honderd gezinnen. "Bij kerst hoort een mooi cadeau onder de boom," zegt Mirjam.

Een van de mensen die geholpen wordt, is Mahmoud. Hij woont sinds 1994 in Nederland en leeft van een bijstandsuitkering. "Hij mag kerst vieren met zijn kinderen, en dat maakt hem ontzettend blij," vertelt Mirjam.

Mahmoud is niet de enige die dankzij Mirjam en Lisanne een warme kerst tegemoet gaat. In totaal zullen ruim honderd gezinnen in de komende dagen een kerstpakket ophalen.