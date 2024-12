Honderden kerstmannen en -vrouwen op de motor tegen kinderkanker

Op het TT Circuit in Assen verzamelden zaterdag honderden motorrijders om deel te nemen aan een bijzondere toertocht. De deelnemers waren verkleed als kerstmannen en -vrouwen, en ook hun motoren en trikes waren feestelijk versierd, allemaal voor het goede doel.

De actie werd georganiseerd in samenwerking met Santa Máxima Nederland en had als doel geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht, de bestrijding van kanker bij kinderen.

De motortocht startte op het circuit in Assen en voerde de deelnemers door Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel. Het initiatief trok veel aandacht vanwege de opvallende kleding en feestelijke sfeer.

Bij de actie dit jaar hebben de kerstmannen en -vrouwen een recordbedrag van al bijna 32.000 euro opgehaald, is te zien op de doneerpagina.