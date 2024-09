Na zware openhartoperatie lanceert Justin (12) inspirerende podcast voor lotgenoten

Precies 2 jaar na de heftige openhartoperatie die de 12-jarige Justin uit Leeuwarden onderging, heeft hij een podcast hierover gemaakt. De eerste aflevering is vrijdag gepresenteerd, vlak voor de Wereld Hart Dag op 29 september. Met de podcast wil Justin andere kinderen en ouders voorbereiden op wat er bij een openhartoperatie komt kijken.

"Kort na de geboorte van Justin bleek hij een hartruis te hebben. We werden gerustgesteld met de woorden dat 'een hartruis veel voorkomt en je daar meestal ‘gewoon’ oud mee kunt worden'", legt moeder Femke uit. Wel bleef Justin onder controle. "Toen hij 9 jaar oud was, bleek tijdens één van deze controles dat zijn hart het zwaar begon te krijgen. Het hart moest erg hard werken om het bloed rond te pompen."

Waarom ging zijn hart ineens zo achteruit, vroegen de ouders zich af. "We begonnen ons zorgen te maken. Was dat gaatje in zijn hart toch ernstiger dan we dachten? En waarom merkten we zelf niets aan Justin? Hij kon 2,5 km hardlopen op een behoorlijke snelheid, tennissen en spelen zonder tekenen van vermoeidheid."

Podcast Stichting Hartekind Jaarlijks worden er in Nederland 1500 kinderen geboren met een hartafwijking. Daarvan overlijden er 150. Stichting Hartekind geeft initiatieven als die van Justin graag een podium omdat het deze kinderen en hun ouders kan helpen. "Hoe bijzonder is het als een kind met een podcast over zijn eigen openhartoperatie andere hartekinderen en ouders een hart onder de riem wil steken. Justin heeft een hele mooie en veerkrachtige blik op de gebeurtenissen en omdat Justin zijn verhaal deelt vanuit het perspectief van een kind is het een verhaal van troost, hoop en inspiratie geworden." De podcast van Justin is hier te beluisteren.

Een jaar later werd hun angst werkelijkheid: Justin moest worden geopereerd. "Justin bleek niet één, maar twee gaatjes in zijn hart te hebben. Dit nieuws kwam voor ons als een schok. Justin werd op de wachtlijst geplaatst voor een operatie. Het alternatief was hem niet te opereren en de keuze bij Justin te laten als hij volwassen zou zijn. Met als risico dat hem de bloei van zijn leven zou worden ontnomen of dat hij eerder acuut hartfalen zou krijgen."

Angst en verdriet

Twee maanden later kon Justin worden geopereerd in het UMCG Groningen. "Met angst en verdriet namen we voor de operatie afscheid van Justin. Natuurlijk hadden we veel vertrouwen in de kinderhartchirurg, maar toch waren we enorm bang", zo vertelt Justins moeder Femke.

Justin is nu 12 jaar en een een vrolijke middelbare scholier. "Zijn energie is bijna helemaal terug en hij tennist weer vol enthousiasme. Wel is hij bovengemiddeld emotioneel geworden. Dit komt deels omdat de operatie veel impact op hem heeft gehad en dit een plek moet krijgen. Maar de emotie hoort nu ook bij hem, wat hem ook weer mooi maakt." Justin kijkt zelf terug op een fijne, maar spannende tijd in het ziekenhuis.