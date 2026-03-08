Jurriën zit al 12 jaar vast in Tunesische cel, moeder wil hem naar Nederland halen

De uit Almelo afkomstige Jurriën ten Cate zit al twaalf jaar vast in een Tunesische cel. Trees, de moeder van Jurriën, maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van haar zoon en probeert ervoor te zorgen dat Jurriën naar Nederland mag komen om hier zijn straf uit te zitten.

Eind 2013 werd Ten Cate veroordeeld tot 20 jaar cel in Tunesië. Volgens de autoriteiten van dat land heeft hij zijn vriendin Marwa tijdens een ruzie van het balkon geduwd, met dodelijke afloop. Jurriën zelf houdt vol dat hij onschuldig is en dat zijn vriendin destijds zelf is gesprongen. De Tunesische rechter ging daar niet in mee en sindsdien zit Jurriën al ruim twaalf jaar vast.

Terughalen naar Nederland

Vanwege de slechte omstandigheden in de Tunesische gevangenis probeert Jurriëns moeder hem nu, met hulp van het kabinet, naar een Nederlandse gevangenis te laten overplaatsen. Moeder Trees zag haar zoon in 2024 voor het laatst. Toen was hij al sterk vermagerd. Daarnaast deelt hij zijn cel met vierendertig andere gevangenen.

Met hulp van het advocatenduo Knoops hoopt Trees haar zoon terug te laten halen naar Nederland. Het duo gaat een nieuw rapport indienen en hoopt het kabinet over te halen om mee te werken. In dat rapport staat ook een getuigenis van een Amerikaanse medegevangene. Die vertelt dat het terughalen van Jurriën volgens hem essentieel is vanwege zijn verslechterde gezondheid.

Bekijk het hele verhaal over Jurriën en de nieuwe terughaalpoging in de video bovenaan dit artikel.