Even alles vergeten: jongeren met kanker stappen in droomauto's

Kanker krijgen is op iedere leeftijd ingrijpend, maar voor jongeren kan de ziekte ook grote gevolgen hebben voor hun sociale leven. School, sporten en uitgaan vallen soms lange tijd weg door behandelingen. Ook na de behandeling kan het lastig zijn om die draad weer op te pakken. Tijdens Wheels of Joy in Ysselsteyn konden tientallen jongeren donderdag met lotgenoten samenkomen en voor even hun zorgen vergeten.

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Nienke Bloemheuvel weet hoe snel je sociale leven kan veranderen. Ze kreeg 3 jaar geleden, op haar 16e, lymfeklierkanker. "Ik begon toen net aan mijn opleiding, was net begonnen. Ik had daar toen wel vrienden maar dat is door het ziekzijn helemaal verwaterd."

Racen in sportauto's

Via een kamp voor kinderen met kanker leerde ze andere jongeren kennen die hetzelfde hebben meegemaakt. "Ik vind dit evenement met de auto's daarom ook leuk, je ziet elkaar dan even weer want we wonen door heel het land heen. En ik ben sowieso fan van auto's."

Tijdens de speciale dag kwamen tientallen kinderen en jongvolwassenen samen. Op bovenstaande dag zie je de bijzondere beelden.