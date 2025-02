Steeds meer twintigers nemen horecazaak over: Jesse (22) wil zelfs tweede zaak openen

Een opvallende trend in ondernemend Nederland: steeds meer jonge ondernemers, onder de 30 en zelfs onder de 20, nemen horecazaken over. De oude generatie stopt ermee; zij hebben flink wat te verduren gehad door de financiële crisis en de coronacrisis. Maar jonge enthousiastelingen staan te trappelen om er weer een succes van te maken.

Het aantal jonge horecaondernemers in Nederland groeit razendsnel. In tien jaar tijd is het aantal horecaondernemers tussen de 20 en 24 jaar ruim verviervoudigd, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Opvallend: er zijn zelfs duizend ondernemers die nog geen 20 jaar oud zijn.

Een van die jonge ondernemers is Jesse van de Gevel (22) uit Ulft. Hij nam vorig jaar een eetcafé over en is nu al klaar om zijn tweede zaak te openen. "Ik kom uit een ondernemersfamilie. Het zit in mijn bloed, dus voor mezelf beginnen voelde niet spannend," vertelt Jesse. Naast zijn horecazaak runde hij ook een bedrijf in BHV-trainingen, maar dat gaat hij verkopen. "De horeca vind ik leuker."

Volgens horeca-adviseur Ton Lenting is de groeiende groep jonge horecaondernemers een logische ontwikkeling. "De ouwe mopperaars gaan stoppen en de jonge honden gaan veelbelovend van start. Ze zijn vaak beter voorbereid en weten precies wat de trends zijn," zegt hij. De coronaperiode, waarin veel horeca op slot zat, gaf deze jonge ondernemers bovendien extra tijd om zich goed voor te bereiden.

De cijfers liegen er niet om

Uit de cijfers van de KVK blijkt dat het aantal horecaondernemers tussen de 20 en 24 jaar explosief is gestegen. In 2013 waren het er nog 1.434, in 2025 telt Nederland er bijna 7.500. Ook het aantal ondernemers jonger dan 20 neemt toe: van slechts 88 in 2013 naar bijna 1.000 nu.

Toch waarschuwt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat de horeca voortdurend in beweging is. "Jonge ondernemers spelen slim in op trends en overnames, maar de markt blijft grillig," aldus KHN.

Voor Jesse is dat geen reden om te twijfelen. Hij zoekt al naar een locatie voor een tweede vestiging van zijn eetcafé. "Het is een ander leven dan dat van de gemiddelde 22-jarige, maar ik zou niets anders willen."