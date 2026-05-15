Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jona (24) werd halsoverkop dakloos: 'Zwaar, maar ook voor mijn vrienden'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 11:19

Link gekopieerd

Bijna honderd gemeenten doen deze week mee aan een grote landelijke telling van dak- en thuisloosheid. Voor het eerst moet daardoor een beter beeld ontstaan van mensen die niet op straat leven, maar bijvoorbeeld tijdelijk bij vrienden slapen, in een auto wonen of op een vakantiepark verblijven.

Een van hen was de 24-jarige Jona uit Deventer. Na huiselijk geweld moest zij samen met haar moeder en broers halsoverkop het ouderlijk huis verlaten. Daarna zwierf ze maandenlang langs verschillende logeeradressen, terwijl ze wachtte op een veilige opvangplek.

Stress en problemen

"Het was hartstikke zwaar. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn vrienden. Je neemt wel je koffer met moeilijkheden mee", zegt Jona tegen Hart van Nederland. De periode zorgde voor veel stress en financiële problemen. Jona zegt dat ze zichzelf nooit zag als 'typisch dakloos'. Ze werkte en studeerde, maar had ineens geen vaste woonplek meer. Inmiddels woont ze begeleid in Deventer via een project voor dakloze jongeren.

Ook dierenopvangcentra

Haar verhaal laat precies zien waarom de zogenoemde ETHOS-telling nodig is. Veel mensen zonder vaste woonplek komen nu niet terug in de officiële cijfers, omdat ze niet in de opvang of op straat terechtkomen.

De telling wordt uitgevoerd door Hogeschool Utrecht en Kansfonds. Huisartsen, scholen, kerken, woningcorporaties en opvangorganisaties leveren daarvoor anoniem gegevens aan. Ook dierenopvangcentra doen dit jaar mee, omdat steeds vaker mensen hun huisdier moeten afstaan nadat ze dakloos zijn geworden.

De resultaten van het onderzoek worden in december verwacht.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.