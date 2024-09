Veel steun en donaties voor Jesse die been verloor in wasstraat: 'Doet een mens goed'

Het zal je maar overkomen: door een ongeluk op werk een deel van je been verliezen. Het overkwam Jesse terwijl hij aan het werk was in wasstraat 't Vosje in Etten-Leur. Een klant voerde een foutieve handeling uit, waar hij de dupe van werd. Om hem een hart onder de riem te steken hebben zijn collega's een crowdfundingsactie opgezet. Daar zijn veel meer reacties op gekomen dan verwacht.

"Het was een aangrijpende gebeurtenis", vertelt Ruben Visser, eigenaar van de wasstraat. Hij legt aan Hart van Nederland uit dat de klap extra hard binnenkwam omdat Jesse echt als familie voelt. "Hij werkt hier nog maar 8 maanden, maar het voelt echt als jaren." Daarom wilden ze als collega's ook iets voor hem doen. Dat zoveel mensen zouden doneren en steun zouden betuigen, hadden ze niet durven dromen.

Het bedrijf bestaat al 25 jaar. Ruben: "De klanten betekenen veel voor ons, maar andersom blijkt dat dus ook te zijn." Dat dit het geval is blijkt uit het feit dat in twee dagen tijd meer dan 1500 mensen gedoneerd hebben. "Maar dat is niet het enige. Mensen bieden heel veel aan. Zo was er iemand die aanbood gratis te stuccen, maar ook iemand die een jaar lang gratis eieren wilde geven."

Ruben benadrukt dat het naar omstandigheden goed gaat met Jesse. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar ziet het positief in. "Dat vind ik zo bewonderenswaardig. Het gaat ons uiteindelijk ook niet om het geld. De reacties en de steun die we eruit halen vinden we veel belangrijker. Het raakt Jesse ook heel erg. Zoveel steun doet een mens goed."