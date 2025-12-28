Jeroen sprong 25 jaar geleden als laatste Nederlander van schans in Garmisch-Partenkirchen

Voor Jeroen Nikkel uit Maarssen is het weer die tijd van het jaar waarin hij met extra veel plezier terugdenkt aan 1 januari 2001, precies 25 jaar geleden. Terwijl veel Nederlanders die dag hun televisie traditiegetrouw afstemmen op het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen staat hij op dat ene moment juist met de nodige nervositeit helemaal bovenaan de 'Große Olympiaschanze'.

Het was meteen de allerlaatste keer dat een Nederlander in het befaamde Duitse skigebied naar beneden sprong en dat vindt hij maar wat zonde. Jeroen zit voor de buis op nieuwjaarsdag wanneer SBS, net zoals vorig jaar, het schansspringen weer uitzendt met de bekende stem van good old Evert ten Napel vanzelfsprekend als commentator.

In bovenstaande video doet Jeroen zijn verhaal.