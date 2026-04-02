Jasper werd geboren uit incest en strijdt nu voor slachtoffererkenning

Jasper van der Hoek (37) werd geboren uit incest. Zijn vader, die ook zijn opa is, misbruikte zijn moeder seksueel. Op haar 17e raakte ze zwanger van hem. De traumatische omstandigheden rond zijn geboorte, gecombineerd met het geweld dat hij als kind zag, leidden tot ernstige PTSS, depressies, verslaving en een diep gevoel van bestaansonzekerheid. Nu pleit Jasper voor slachtoffererkenning voor kinderen die zijn geboren uit incest.

Jasper zocht jarenlang naar passende hulp binnen de ggz, maar belandde telkens in trajecten die voortijdig stopten of chaotisch verliepen. Drie verschillende klinieken sloten of beëindigden zijn behandeling, waardoor hij zich steeds minder welkom voelde.

Seksueel geweld

Een klachtencommissie erkende later dat de crisiszorg rond zijn ontslag niet goed was geregeld. De opeenstapeling van teleurstellingen dreef hem tot suïcidale gedachten. Nu wil hij zich inzetten voor anderen die hetzelfde doormaken.

In bovenstaande video vertelt Jasper zijn verhaal.