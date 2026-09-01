Jarenlange droom komt uit: Gwendolyn krijgt haar eigen storm

Het stormseizoen is weer begonnen en daarmee zijn dinsdag ook de nieuwe stormnamen bekend gemaakt. Een van de opvallendste Nederlandse inzendingen is Gwendolyn, een naam met een bijzonder verhaal. Een belofte die de moeder van Gwendolyn Janssen haar als kind deed, wordt zo eindelijk waargemaakt.

Het verhaal achter de naam begint toen Gwendolyn een stuk jonger was en nog thuis woonde. "Ik maakte een rotzooi van mijn kamer. Echt een enorme zooi. Mijn moeder deed er alles aan zodat ik mijn kamer zou opruimen. Maar dat werkte nooit", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Toen kwam Gwendolyns moeder met een plan om toch haar kamer toch netjes te krijgen. "Als jij het niet opruimt, dan wordt er een storm genoemd naar jou, zei ze. Volgens mijn moeder was er zoveel chaos dat een delegatie van de KNMI even zou komen kijken. Ik nam dit toentertijd heel letterlijk. Niks leek mij zo leuk als dat een storm naar mij werd genoemd." Maar helaas voor Gwendolyns kwam het KNMI nooit lang en werd er geen storm naar haar vernoemd.

Droom in vervulling

Tot nu. "Ik zag de oproep voor het insturen van namen voorbijkomen en het leek mij heel leuk. Mijn moeder vindt het ook te gek." En haar inzending heeft succes. Na maanden wachten, kreeg ze vorige eindelijk het verlossende woord dat haar naam was uitgekozen. Zo gaat de droom van Gwendolyn over haar eigen droom jaren later alsnog in vervulling.

In bovenstaande video vertelt Gwendolyn meer hoe haar naam eindelijk in de lijst van stormnamen terecht is gekomen.