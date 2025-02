Istahil werd als 6-jarige besneden en kan zich nog alles herinneren

Zeker 41.000 vrouwen en meisjes in Nederland zijn besneden. Donderdag stond Nieuws van de Dag stil bij meisjesbesnijdenis op Zero Tolerance Day. Het SBS-programma sprak met ervaringsdeskundigen Istahil Abdulahi en Lubna Adul over hun verminking.

Istahil werd geboren in Somalië en werd besneden op 6-jarige leeftijd. "Ik kan me eigenlijk alles nog herinneren", vertelt de vrouw in de uitzending. "Hoe dat gebeurd is, waar ik naartoe ben gebracht, de manier hoe ik verminkt werd zonder verdoving. Alles", vertelt ze in bovenstaande video.

Ze kan zich nog goed herinneren dat ze blij werd gemaakt werd iets lekkers en ze een mooie jurk aan mocht. "Je denkt alleen maar: er gaat iets goed gebeuren. Maar het tegenovergestelde gebeurt." Volgens Istahil heeft de besnijdenis niks met godsdienst te maken. "Het is traditie, het hoort bij het leven in Somalië. Als je niet besneden wordt, ben je vies en smerig. Je zou bijna zelf zeggen: doe maar dan."

Dat is dan ook wat Lubna Adbul deed als klein meisje. De vrouw uit Sudan vertelde thuis zelf tegen haar ouders dat ze besneden wilde worden. "Ik wist niet wat een besnijdenis was. Ik werd gepest omdat ik niet besneden was. De hele wijk was besneden, behalve ik en mijn zusjes. De juf deed zelfs haar neus dicht in de klas als ze langs ons liep omdat we zogenaamd zouden stinken."

Niet meer welkom bij schoonfamilie

Pas jaren na de besnijdenis zag Lubna eigenlijk in wat er precies was gebeurd. Daarom besloot ze ook om haar eigen dochters niet te besnijden. "Sindsdien ben ik niet meer welkom bij de schoonfamilie."

Er zijn meer mensen die het niet eens zijn met Lubna. In de komende 20 jaar lopen volgens Nieuws van de Dag ongeveer 4200 meisjes in Nederland het risico om besneden te worden.