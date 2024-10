Honderden Utrechters zetten Dom-tattoo in de Dom

"Als ik boven op de Dom sta, kijk ik even naar benee. Dan zie ik een tatoeëerder, met zijn inktpen op mijn been." Zo'n 250 mensen lieten vrijdag de Utrechtse Dom tatoeëren op een ledemaat naar keuze. Dat deden ze in de toren zelf.

Vanaf 's ochtends vroeg ging twaalf tatoeëerders aan de slag om de monsterklus te klaren. "We hadden bijna negenhonderd aanmeldingen. Dat hadden we niet verwacht. Dat wordt doorwerken vandaag", zegt een van de tatoeëerders.

Om het werk van de tatoeëerders iets makkelijker te maken waren er een paar beperkingen. Zo moesten de deelnemers kiezen uit een aantal vooraf geselecteerde designs. Bovendien werden de tattoos alleen op armen, benen of voeten gezet, voor andere lichaamsdelen moest een andere afspraak worden gemaakt.

Geluk

De uitverkorenen kunnen hun geluk niet op: "Als deze optie er niet was geweest, had ik de tattoo niet laten zetten. Maar het idee om later te kunnen zeggen: 'Ik heb in de Domtoren een tattoo van de Domtoren laten zetten', is wel top", zegt een van de mensen die een tattoo laten zetten.