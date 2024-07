Honderden meldingen van UFO's: 'Het duurt soms jaren voordat mensen dit melden'

Op Wereld UFO-dag staan enthousiastelingen en 'gelovers' stil bij mogelijke UFO-verschijningen. De afgelopen jaren kwamen honderden meldingen binnen. Volgens oprichter UFO Meldpunt Nederland, Bram Roza, is de dag enkel opgericht ter bewustwording van dit fenomeen. Wat weten we eigenlijk over deze meldingen?

De Wereld UFO-dag is in 1947 in het leven geroepen nadat in het Amerikaanse Roswell een UFO zou zijn neergekomen. Later bleek dat het om weerballon zou gaan.

UFO staat voor 'Unidentified Flying Object', ofwel 'niet-identificeerbare vliegende objecten'. Dit kunnen bijvoorbeeld vliegtuigen zijn die niet worden geïdentificeerd. Aanhangers van de UFO-dag geloven ook in het bestaan en signalering van buitenaardse voertuigen.

Roerloos stil of als een pingpongbal heen- en weer

Roza krijgt meerdere meldingen van UFO-waarnemingen binnen, vertelt hij aan Hart van Nederland. "Dan heb je het over klassieke vliegende schotels, enorme verlichte objecten, enorme zwarte driehoeken en intelligente bewegende lichten."

Meestal gaat het om iets wat roerloos stilstaat. "Of juist als een pingpongbal van voor naar achter, links naar rechts, heen en weer zweeft." Volgens Roza gaat het dan om een langdurige observatie van een buitenaards voertuig, variërend van vijf minuten tot wel een uur.

Cijfers

Van de afgelopen 30 jaar zijn van de tweehonderd meldingen dertig serieus opgebouwde dossiers bewaard, vertelt Roza. Het meldpunt heeft het dan specifiek over een signalering van een UFO. In zo'n dossier staan verschillende interviews met de melder en wordt aan alle kanten de waarnemingen onderzocht.

De meeste mensen komen pas na jaren naar buiten met zo'n ervaring. Bram Roza

"Meldingen van buitenaardse wezens komen doorgaans minder voor, ik vermoed dat dit te maken heeft met het taboe dat erop ligt", zegt Roza. In de afgelopen 13 jaar bleven maar vijf meldingen van waarnemingen met wezens 'over' bij het meldpunt. "De meeste mensen komen pas na jaren naar buiten met zo'n ervaring", aldus Roza.