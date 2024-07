Herdenkingsbankje vermoorde Esmee (14) uit Leiden met graffiti beklad

Het herdenkingsbankje van de vermoorde Esmee (14) uit Leiden is zondagmiddag met graffiti beklad. Moeder Natascha kwam hier zelf achter nadat ze terugkwam van een bezoekje aan de boerderij waar het paard van Esmee gestald staat.

"Toen ik in de vroege middag langs het bankje reed, was er nog niets te zien aan het bankje", vertelt moeder Natascha aan Hart van Nederland. "Rond 17.30 uur reed ik terug naar huis en toen zag ik dat het bankje onder gekalkt was."

De 14-jarige Esmee werd op oudejaarsdag 2021 gevonden tegen een boom in een parkje in Leiden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. De dader bleek de turnleraar van Esmee te zijn en kreeg 12 jaar cel en tbs. Het overlijden van de 14-jarige ging niet zo maar voorbij. Er kwam een bankje op de Vlietweg in Leiden om Esmee te herinneren.

'Wie doet zoiets?'

Het bankje staat er sinds oktober 2023. Het geeft Natascha rust als ze vanaf het bankje uitkijkt op de weilanden. "Het voelt dan alsof ik echt samen met Esmee ben. Dat geeft een fijn gevoel."

Het doet Natascha pijn om het bekladde herdenkingsbankje te zien: "Dit raakt mij echt in het hart. Wie doet zoiets?" De gemeente heeft aan Natascha laten weten dat het bankje wordt schoongemaakt.

'Zware, eenzame strijd'

De verwerking van het overlijden van Esmee is erg moeizaam voor Natascha. "Het leven voelt zwaar, ik leef per dag. Door het paard van Esmee kom ik nog naar buiten, maar het is een zware, eenzame strijd."