Ruud verloor zijn zus bij de Herculesramp: 'Ik dacht: daar gaat ze'

Een ramp van catastrofale omvang: het ongeluk met het Herculesvliegtuig op vliegbasis Eindhoven, ook wel de Herculesramp genoemd. In 1996 kwamen daar maar liefst 34 mensen bij om het leven. Nu, 30 jaar later, zoeken nabestaanden, overlevenden en hulpverleners van destijds elkaar op tijdens een emotionele herdenking.

Ook werd een bloemstuk gelegd bij het monument bij het Eindhovense stadhuis, als is dat niet officieel. En tot slot is er nog een herdenkingsconcert dat werd uitgevoerd door de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'. Alles om de herinnering aan omgekomen familie en vrienden levend te houden.

Groot verlies

Nabestaande Ruud van der Burgt heeft het er nog altijd moeilijk mee, hij verloor namelijk zijn zus bij de ramp. Ook Bert Donkersloot kan de dag zich nog goed herinneren, want hij was niet lang voor het ongeluk nog een directe collega van de slachtoffers. Hij kent dus nagenoeg iedereen die in het ramptoestel zat.

Ruud en Bert blikken terug op de zwarte dag 15 juli 1996. Je ziet hun aangrijpende verhalen in bovenstaande video.