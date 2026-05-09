Henk Wijngaard herenigd met oude liefde 'Alsof de tijd heeft stilgestaan'

Hij is 80 jaar geworden, zit 50 jaar in het vak en is ook nog eens 60 jaar getrouwd. Henk Wijngaard, de koning van de truckers, heeft dit jaar genoeg te vieren. Om deze bijzondere mijlpalen nog wat extra onvergetelijk te maken, hadden zijn fans zaterdag een bijzondere verrassing voor hem.

Zijn iconische gele truck - die op de albumhoes stond van zijn grootste hit "Met de Vlam in de Pijp" - was jaren kwijt, maar is volledig in ere hersteld. Vandaag werden Henk en zijn gele Scania herenigd. Emotioneel kroop hij eindelijk weer achter het stuur. "Ik heb deze truck 40-45 jaar niet gezien. Dus ik ben wel een beetje onrustig in mijn sodemieter", zegt Henk.

De truck bracht hem naar optredens in heel Nederland en Vlaanderen. Maar na een aantal jaar belandde Henk in een burn-out en verkocht hij de iconische vrachtwagen met mijn in zijn hart. Fans hebben de truck nu van de sloop gered en zorgden ervoor dat een emotionele Henk een ritje kon maken naar zijn favoriete truckerscafe, toegezwaaid door fans.

Henk omschreef zijn dag als "fantastidsch."