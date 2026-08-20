Henk (73) wil slagerij overdragen aan Ysha (26), IND houdt het tegen

De enige slagerij van Boxmeer dreigt zijn deuren te moeten sluiten. Eigenaar Henk Meulepas (73) wil zijn zaak graag overdragen aan zijn dochter Ysha (26) uit het West-Afrikaanse land Guinee, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weigert haar asielaanvraag. "Dat de slagerij moet sluiten is één ding, maar Ysha kwijtraken is veel erger."

Henk runt zijn slagerij al 33 jaar en is op zoek naar een opvolger. De ideale kandidaat is Ysha, die hij als zijn docher beschouwt. Hij ontmoette haar ruim 10 jaar geleden in Gambia. Ze was eerder uit Guinee gevlucht om uithuwelijking te voorkomen. Maar ook in Gambia leefde Ysha in vreselijke omstandigheden, waardoor ze uiteindelijk in 2022 naar Nederland kwam. Ysha was toen te oud om officieel geadopteerd te kunnen worden. Ze woont inmiddels bij het gezin van Henk, werkt in de slagerij en heeft inmiddels een leven opgebouwd in het Noord-Brabantse dorp.

"Het voelt echt als ons eigen kind", vertelt Henk aan Hart van Nederland. Volgens hem is het niet veilig voor Ysha om terug te keren naar Guinee. "Daar denk de IND dus anders over. Maar wij weten 100 procent zeker dat zij het niet overleeft. En dan wij ook niet." De familie is in beroep gegaan tegen de beslissing van de IND. "Teruggaan is geen optie. We stoppen nooit met strijden om haar hier te houden."

Individuele beoordeling

De IND laat aan Hart van Nederland weten dat ze niet kunnen reageren op deze individuele zaak. In een algemene reactie laten ze weten dat een asielaanvraag altijd een individuele beoordeling is. "Er wordt gekeken of het asielmotief geloofwaardig is en of iemand bescherming nodig heeft omdat hij gevaar loopt in het land van herkomst of bij eventuele terugkeer naar dat land. De situatie of omstandigheden waarin iemand in Nederland verkeert speelt daarbij in principe geen rol. Zolang de asielprocedure loopt, heeft iemand recht op opvang (dat kan onder voorwaarden ook bij iemand in huis zijn) en mag werken."

In bovenstaande video vertellen Henk en Ysha over hun speciale band en hoe ze vechten voor hun toekomst.