Helmondse Jeffrey brengt U2 met een Hollands tintje naar Nederland

Ik niet naar U2? Dan breng ik U2 wel naar Nederland! Dat is wat de Helmonder Jeffrey Verberne (30) dacht. Door omstandigheden kan hij niet naar Las Vegas om daar U2 te zien optreden in de Sphere. Daarom bedacht hij een manier om de 'koepel concert ervaring' naar Nederland te brengen. En blijkbaar is het een hit want U2-fans komen van heinde en verre om het concert te zien.

Hij kan het zelf eigenlijk ook nog niet helemaal geloven. Jeffrey Verberne uit Helmond heeft in het Omniversum in Den Haag een concert geregeld helemaal in de stijl van U2. De band speelt in Las Vegas concerten in de Sphere, een grote koepel waar helemaal om je heen beelden geprojecteerd worden. De Helmonder wilde daar graag naartoe maar het was te ver en te duur. "Dus toen besloot ik te kijken hoe ik dit in Nederland ook kon maken."

Pittige uitdaging

Al snel stond Jeffrey met de stoute schoenen voor het Omniversum in Den Haag. "Daar hebben ze ook zo'n koepel waar je beelden op kan projecteren. Toen ik het idee pitchte waren ze meteen enthousiast." Toch duurde het nog anderhalf jaar voordat alles klaar was. "Vooral de beelden maken en goedkrijgen was nog best wel een uitdaging." Samen met een groep studenten zijn de projecties gemaakt en Tribute Band U2Two speelt de nummers van de band.

Of het aan zou slaan vond Jeffrey spannend. Ze zette vier concerten uit in maart en boven verwachting waren die binnen een half uur verkocht. "Niet normaal", zegt Jeffrey tegen Hart van Nederland. "We hebben nu vier concerten toegevoegd voor mei. Die zijn ook allemaal meteen uitverkocht. In het najaar zijn nog vijf concerten en die gaan ook snel. Dit hadden we allemaal niet verwacht."

De eerste reacties zijn ook lovend. "Je hoort mensen oh en ah zeggen", maar het mooiste compliment heeft Jeffrey gekregen van mensen die in Las Vegas zijn geweest. "Die zeiden dat onze versie echt dicht in de buurt komt van de officieel show in Las Vegas. Mooier compliment kan je niet krijen."