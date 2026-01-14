Harde schijf met trouwfoto’s Tara en Bram gestolen: 'Zelfs geen foto in mijn jurk meer'

Een groot drama voor het pas getrouwde stel Tara en Bram van Dongen. De bruiloft werd vastgelegd door een fotograaf, maar alle gemaakte foto’s zijn gestolen. Zo heeft een van de mooiste dagen uit hun leven een bittere nasmaak gekregen en zijn ze de eerste tastbare herinneringen aan hun huwelijk kwijtgeraakt.

Op de avond van 8 januari werd er ingebroken in de auto van de fotograaf, die geparkeerd stond in de parkeergarage van Hoog Catharijne in Utrecht. Apparatuur en harde schijven vol beeldmateriaal werden uit de achterbak meegenomen. "We zagen het bericht over de inbraak voorbijkomen en dachten meteen aan onze foto’s", vertelt Tara aan Hart van Nederland. "Je hoopt dan dat het niet om jouw foto’s gaat, of dat er een back-up is."

Het bleek inderdaad om de trouwfoto’s van het stel te gaan, waarvan nog geen kopieën waren gemaakt. Tara is radeloos. "Onze herinneringen van die dag zijn weg. We hadden die dag juist aan de gasten gevraagd om geen foto’s te maken, omdat we een fotograaf hadden. Dan leef je lekker in het moment." Pas vanaf het feest kwamen de mobiele telefoons tevoorschijn. "Maar toen had ik al een andere outfit aan. Ik heb geen foto’s in mijn trouwjurk."

Beeld: Bram en Tara van Dongen

Geen spoor

Het getrouwde stel doet er alles aan om de foto’s terug te krijgen. "We hebben het op social media gedeeld en ik heb net een mail gestuurd naar Used Products-winkels met de vraag of daar harde schijven zijn aangeboden. Daarnaast heb ik alle sites voor gevonden voorwerpen afgespeurd." Maar tot nu toe is er nog geen spoor van de foto’s.

"De fotograaf heeft aangifte gedaan, dus er loopt ook een politieonderzoek. Net als de fotograaf hopen we op een wonder. Of dat de dieven een goed hart hebben en het terugbrengen." Voor het stel is het nog moeilijk om na te genieten van de bruiloft. "Met dit scenario kun je geen rekening houden, dit verwacht je niet."