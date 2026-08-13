Oud-burgemeester Groningen en voormalig PvdA'er Jacques Wallage (79) overleden

Voormalig politicus van de Partij van de Arbeid Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de gemeente Groningen, waar hij woonde en van 1998 tot 2009 burgemeester was.

"We zijn diep geraakt door het overlijden van Jacques Wallage. Hij heeft veel betekend voor Groningen", aldus de huidige Groningse burgemeester Roelien Kamminga in een verklaring. "Wij wensen de familie en iedereen die hem dierbaar was veel sterkte in deze moeilijke tijd."

Ereburger van Groningen

Wallage was van 1994 tot 1998 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Van 1998 tot 2009 was hij burgemeester van de gemeente Groningen. Op 25 juni 2009 nam hij afscheid als burgemeester en werd hij opgevolgd door Peter Rehwinkel. Bij zijn vertrek werd hij ereburger van de stad door zijn inschrijving in het zogeheten Gulden Boek.

In juli 2010 was Wallage informateur bij de kabinetsformatie, samen met Uri Rosenthal. Ze werkten tevergeefs aan een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Uiteindelijk kwam er een kabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV.