75 jaar geleden kwamen 6 kinderen om in Groningen, maar niemand praatte er ooit over

Zes spelende kinderen die nooit meer thuiskwamen. Dinsdag herdenkt de Oranjewijk in Groningen een van de verdrietigste dagen uit haar geschiedenis. Het is dan 75 jaar geleden dat deze kinderen zijn omgekomen toen een muur omviel na een ongeluk met een trein. Zes andere kinderen raakten gewond. Jarenlang werd er nauwelijks over gesproken, maar dinsdag worden de kinderen herdacht en komt er een monument met al hun namen.

"Mijn broertje Willem was 6 en is omgekomen door de ramp", vertelt Klaas van der Molen. "Ik was zelf nog niet geboren. Ik weet eigenlijk heel weinig van het ongeluk omdat mijn ouders er weinig over praatten."

Volgens Klaas viel een wagon tegen een net gemetseld muurtje en dat viel op een groepje kinderen. "Mijn broertje stond daarbij. Mijn ouders waren natuurlijk heel verdrietig." Hij is blij dat er nu aandacht voor het ongeluk komt. "Wel 75 jaar later, maar goed."

De initiatiefnemer van de herdenking, Afsaneh Moghadam, zegt dat er veel reacties zijn gekomen. "We moeten deze verhalen vastleggen voor de komende generaties, erbij stilstaan." Er wordt een tegel geplaatst, en er worden bloemen gelegd.