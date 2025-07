'Man 15 jaar doodverklaard door gemeente, blijkt springlevend'

Een 70-jarige man uit Midden-Groningen is doodverklaard, terwijl hij gewoon in leven is. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De gemeente en rechtbank proberen nu de fout recht te zetten, maar dat blijkt een lastige juridische klus.

De man zou volgens officiële papieren al sinds 2010 overleden zijn. Dat bleek uit een overlijdensakte die de gemeente eind vorig jaar opstelde, op basis van een verklaring van zijn ex-vrouw. Zij had hem al 15 jaar niet gezien en gaf hem begin 2024 op als vermist én overleden.

Met terugwerkende kracht doodverklaard

De rechtbank ging akkoord en verklaarde de man officieel vermist, waarna de gemeente zonder verdere controle zijn overlijden vastlegde. Vervolgens werd hij met terugwerkende kracht doodverklaard. Inmiddels is duidelijk dat de man gewoon leeft. Hij leidde een rustig leven met zijn nieuwe vriendin en leefde onder de radar. Hij betaalde geen belasting of zorgpremie maar kreeg ook geen pensioen of uitkering.

De gemeente noemt het een unieke situatie. Justitie en de rechtbank werken eraan om hem juridisch weer ‘tot leven’ te wekken. Hoe lang dat nog duurt, is nog onbekend.