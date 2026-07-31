Al 54 jaar opent Annie (78) de brug in Doodstil: 'Tot ik dood neerval'

Toen Annie van der Veen-Abbring (78) in 1972 een huisje in het Groningse dorp Doodstil kocht, kreeg ze het brugwachterschap erbij. De brug in Doodstil en later ook de brug in Zandeweer, bij Uithuizen, waren vanaf dat moment Annie's verantwoordelijkheid. Elke keer als er een bootje door wil, opent Annie de brug. Al 54 jaar lang.

Een taak die niet voor iedereen is weggelegd. Al 52 jaar lang is de Groningse van 1 mei tot 1 oktober verantwoordelijk voor het bedienen van de bruggen, en dat minstens acht keer per dag. "Tussendoor kan ik echt wel ergens heen en als ik een weekje weg wil, dan regelen ze vervanging." Maar ondanks het strakke schema doet Annie het met liefde. "Mensen zijn vaak heel vriendelijk en al die bootjes vind ik prachtig."

Hulp van Koos

Sinds twee jaar krijgt Annie hulp van Koos van de camping naast de brug in Doodstil. Daardoor is ze op zaterdag, zondag en maandag vrij. De rest van de week houdt ze de bruggen in de gaten, weer of geen weer. Nu de haven verderop wordt verbouwd, is het een rustige zomer. Bij Doodstil hangt een bord met haar telefoonnummer. Als schippers met hun boot door willen, kunnen ze Annie bellen. Dan komt ze eraan om de brug open te draaien.

Hoe lang Annie hier nog mee wil doorgaan? "Tot dat ik dood neerval", lacht ze. Brugwachter zijn vraagt aardig wat van je eigen tijd, dus of de provincie snel iemand anders vindt als Annie ermee stopt, betwijfelt ze. "Al wil Koos van de camping vast die drie dagen blijven helpen."