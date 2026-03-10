Gigantische rouwadvertenties moeten aandacht vragen voor slopende spierziekte

In grote steden en langs snelwegen zijn deze week opvallende rouwadvertenties te zien op enorme billboards. Met de actie wil Stichting MD aandacht vragen voor myotone dystrofie (MD), een erfelijke en dodelijke spierziekte die relatief weinig bekendheid heeft.

De advertenties zijn afkomstig uit echte overlijdensberichten van mensen die aan de ziekte zijn overleden. Normaal staan zulke berichten klein in de krant, maar voor deze campagne zijn ze uitvergroot en geplaatst op grote reclameborden van onder meer BlowUp Media, Global en JCDecaux. Daarmee wil de stichting laten zien hoeveel mensen en families door de ziekte worden geraakt.

Erfelijke spierziekte

Myotone dystrofie is een erfelijke spierziekte die vaak meerdere generaties binnen een familie treft. De klachten beginnen soms mild, maar nemen in de loop van de tijd toe. Spieren verzwakken steeds verder en uiteindelijk kan de ziekte tot overlijden leiden.

Volgens Stichting MD is meer bekendheid hard nodig. "Het moeilijkste aan MD is misschien wel dat bijna niemand weet wat het is", zegt Madelon Bogers van de stichting. Met de campagne hoopt de organisatie meer aandacht en steun te krijgen voor onderzoek naar de ziekte.

In de video hierboven zie je de reactie van Madelon op de gigantische rouwadvertentie van haar zus Anouk en vertelt ze wat ze hopen te bereiken met deze actie.