Zieke Willemien moet stoppen met pakketpunt na klacht van één buurman

De 38-jarige Willemien van der Zande uit Westervoort is "onomkeerbaar ziek". Ze heeft spondyloartritis, een ontstekingsreuma, waardoor ze volledig is afgekeurd. Wel runt ze een pakketpunt, wat haar structuur, zingeving en sociaal contact geeft. Alleen dat pakketpunt moet nu stoppen van de gemeente. "Er heeft één buurman geklaagd. Maar er is echt geen overlast", zegt Willemien.

Ruim 3 jaar geleden heeft Willemien van de gemeente schriftelijk toestemming gekregen om een pakketpunt aan huis te starten, vertelt ze tegen Hart van Nederland. "Maar nu willen ze die toestemming intrekken."

Klacht

Onlangs heeft één buurman een klacht ingediend. Buurtbewoners die pakketjes komen halen en brengen, zouden de parkeerplekken bezet houden. "Zelf heeft de buurman drie auto's en die kan hij niet kwijt", vertelt Willemien. "Voor mijn huis staan tien parkeerplaatsen. Die worden allemaal gebruikt door buurtbewoners."

Na de klacht is de gemeente bij Willemien langsgekomen. Daarna hebben ze geconstateerd dat ze een omgevingsvergunning mist, en daarom niet door kan gaan met het pakketpunt.

Reactie gemeente Westervoort Naar aanleiding van een klacht over verkeersoverlast en drukte is een bezoek gebracht aan de woning. In het omgevingsplan heeft de woning de bestemming wonen. Het pakketpunt zien wij als bedrijf aan huis en hier is een omgevingsvergunning voor nodig. Die vergunning is in het verleden niet aangevraagd en ook niet verleend door de gemeente. Wij onderzoeken momenteel of legalisatie mogelijk is. Wij gaan ook nog met deze mevrouw in gesprek.

Petitie

Maar Willemien legt zich niet zomaar neer bij de sluiting. Ze is een petitie gestart, die inmiddels bijna vijfhonderd keer is ondertekend.

Een van de buurtbewoners die de petitie heeft ondertekend, is Anne de Stigter. Tegen Hart van Nederland vertelt ze: "Voor heel veel mensen in het dorp is zij veel meer dan alleen een afhaalpunt. Ze is een warm, betrokken aanspreekpunt en ze doet er alles aan om het ophalen van pakketjes zo prettig mogelijk te laten verlopen."

Het pakketpunt is veel meer dan alleen logistiek gemak. "Mijn lichaam vreet zichzelf op door de ziekte. Ik kan niet meer meekomen in de maatschappij. Door het pakketpunt had ik iets zinvols in mijn leven."