Camera duikt op na 12 jaar op bodem Veluwemeer, maar wie staat er op de foto's?

Maar liefst twaalf jaar lag een digitale camera op de bodem van het Veluwemeer. En dinsdag kwam hij ineens boven water dankzij een drietal Limburgse sportvissers. En er stonden ook nog foto's op.

De vissers gaven het toestel aan Kees, de eigenaar van een B&B in Nunspeet waar ze verbleven. "Wat moet je daar nu mee", dacht Kees. Maar vlak voordat hij het apparaat weggooide plukte hij toch nog even de geheugenkaart eruit. Je weet immers maar nooit...

En wat blijkt: na wat kunst- en vliegwerk doken er tweehonderd foto's op. Maar wie zijn toch die mensen die daarop te zien zijn? Kees heeft al enig speurwerk verricht en denkt dat het om een Engelse familie gaat. Op een aantal foto's is namelijk een diploma-uitreiking te zien op de Universiteit van Lincoln, op andere weer een bezoekje aan een oorlogsbegraafplaats in Nederland.

Nu is de missie: de mensen vinden van wie de camera is.