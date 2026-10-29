Ondernemers Nijmegen zijn stinkbomen spuugzat: 'Het is niet meer te harden'

Ondernemers in de Lange Hezelstraat in Nijmegen zijn helemaal klaar met de stank van zogenoemde stinkbomen. De Japanse ginkgobomen verliezen besjes die een penetrante geur verspreiden zodra ze worden platgetrapt. Volgens winkeliers lijkt het alsof er poep onder je schoenen zit. Ze willen dat de gemeente ingrijpt.

De bomen werden in 2009 geplant, maar zorgen sinds enkele jaren voor steeds meer overlast. Ondernemer Adrie van Maasdijk, eigenaar van Silverado Westernstore, moet meerdere keren per dag de straat schoonmaken. "Inmiddels is het al drie jaar niet meer te harden met de geur! Het is heel sterk aanwezig en we staan twee à drie keer per dag buiten om alles op te vegen en schoon te maken. Er moet echt wat aan gedaan worden."

Bomen moeten weg

Oorspronkelijk zouden alleen mannelijke ginkgobomen worden geplant, omdat die geen stinkende besjes produceren. Toch blijken er ook vrouwelijke exemplaren tussen te staan.

VVD-raadslid Niek van Heuvelen wil dat de gemeente ingrijpt. "Wat ons betreft moeten de bomen weg, want andere oplossingen, zoals netten ophangen, zien wij als pleisters plakken. Als tijdelijke oplossing zou dat wel kunnen als de bomen niet snel weggehaald kunnen worden."

Voor Adrie kan een oplossing niet snel genoeg komen. "Zelf helpen wij onze klanten ook liever de hele dag dan dat we tussendoor meerdere keren moeten schoonmaken. Een lokaal schoonmaakbedrijf helpt gelukkig ook met het schoonspuiten van de straat, maar zolang de bessen deze weken groeien, is het dweilen met de kraan open."