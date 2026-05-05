Zorgboerderij Marion moet dicht: 'Wil niet dat mijn dieren worden afgemaakt'

Een keiharde klap voor zorgboerin Marion Klomp uit Arnhem. De rechter heeft bepaald dat ze haar zorgboerderij De Kroon binnen vier weken moet verlaten. Juridisch zit de gemeente volgens de rechtbank goed, maar voor Marion voelt het als een mes in haar rug. “Een ambtenaar zei letterlijk tegen mij: dit komt goed. En nu sta ik straks op straat.”

De gevolgen zijn groot. Op de zorgboerderij krijgen zo’n vijftien kwetsbare cliënten dagbesteding en lopen tientallen dieren rond, van kippen en eenden tot geiten en varkens. Marion maakt zich grote zorgen over wat er met hen gebeurt als ze moet vertrekken. “Ik ga hier niet weg. Mijn dieren worden niet afgemaakt. Ik wil er niet aan denken. Ik kan er niet aan denken.”

Woede

In de lokale politiek zorgt de zaak voor flinke woede. BurgerBelang Arnhem-raadslid Nico Wiggers heeft een interpellatieverzoek ingediend en wil dat het college zich verantwoordt. Volgens hem is dit “puur bureaucratisch gedoe” en heeft de gemeente grote fouten gemaakt. “Je kunt iemand die zoveel betekent voor kwetsbare mensen en dieren toch niet zomaar wegsturen? Dit mag niet het einde zijn.”

De klok tikt nu hard door voor Marion. Over vier weken moet ze weg zijn en kan de gemeente het terrein overdragen aan een nieuwe huurder. In bovenstaande video doet ze haar verhaal.