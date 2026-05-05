Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zorgboerderij Marion moet dicht: 'Wil niet dat mijn dieren worden afgemaakt'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 23:19

Link gekopieerd

Een keiharde klap voor zorgboerin Marion Klomp uit Arnhem. De rechter heeft bepaald dat ze haar zorgboerderij De Kroon binnen vier weken moet verlaten. Juridisch zit de gemeente volgens de rechtbank goed, maar voor Marion voelt het als een mes in haar rug. “Een ambtenaar zei letterlijk tegen mij: dit komt goed. En nu sta ik straks op straat.”

De gevolgen zijn groot. Op de zorgboerderij krijgen zo’n vijftien kwetsbare cliënten dagbesteding en lopen tientallen dieren rond, van kippen en eenden tot geiten en varkens. Marion maakt zich grote zorgen over wat er met hen gebeurt als ze moet vertrekken. “Ik ga hier niet weg. Mijn dieren worden niet afgemaakt. Ik wil er niet aan denken. Ik kan er niet aan denken.”

Woede

In de lokale politiek zorgt de zaak voor flinke woede. BurgerBelang Arnhem-raadslid Nico Wiggers heeft een interpellatieverzoek ingediend en wil dat het college zich verantwoordt. Volgens hem is dit “puur bureaucratisch gedoe” en heeft de gemeente grote fouten gemaakt. “Je kunt iemand die zoveel betekent voor kwetsbare mensen en dieren toch niet zomaar wegsturen? Dit mag niet het einde zijn.”

De klok tikt nu hard door voor Marion. Over vier weken moet ze weg zijn en kan de gemeente het terrein overdragen aan een nieuwe huurder. In bovenstaande video doet ze haar verhaal.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.