Inwoners Arnhem verdeeld over terugkeer gigantisch beeld in park

Het feestaardvarken keert na vijf jaar terug in Arnhem. Reden voor een feestje? Daar zijn de meningen over verdeeld. De meningen van de inwoners lopen uiteen van 'afstotelijk' tot 'fantastisch'.

In 2013 schonk Burgers Zoo het reusachtige beeld van het feestaardvarken aan de stad Arnhem ter gelegenheid van hun 100 jarig bestaan. Ondertussen ligt het beeld al vijf jaar in een opslag te verstoffen. Als het aan de gemeente Arnhem ligt is het feestaardvarken deze zomer weer te zien voor haar inwoners.

Beeld terug in park

Hoewel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de commissie Omgevingskwaliteit negatief hebben geadviseerd, heeft de gemeente toch besloten dat het beeld de komende tien jaar een plek krijgt in Park Sonsbeek. De vereniging is het daar niet mee eens. Volgens haar hoort het feestaardvarken niet thuis in het monumentale park en daarom heeft de vereniging bezwaar gemaakt.

'Mooi kunstwerk'

Toch zijn er ook veel inwoners die wel blij zijn met de terugkeer van het beeld. Zo vindt Desiree Rijkaart het helemaal fantastisch. “Het is een mooie plek voor een mooi kunstwerk. Veel jonge Arnhemmers willen graag dat hij terugkomt en wat is er dan beter dan centraal in ons mooie park Sonsbeek. Ik vind het jammer dat de plaatsing zo lang is tegengehouden. Deze plek zal ook een leuke trekpleister worden voor toeristen.”