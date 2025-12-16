Volg Hart van Nederland
Derde kerstdiefstal brengt Marja (52) opnieuw in tranen: 'Ze roven hier alles weg'

Vandaag, 09:03 - Update: 53 seconden geleden

Voor de derde keer in twee weken tijd is er ingebroken in de kerststal van de 52-jarige Marja Bremer aan de Brekelenkampstraat in Arnhem. In de stal stonden een sieradendoosje, enkele parfumflesjes en een levensgrote ijsprinsespop. Begin december werden het doosje en de parfumflesjes ’s nachts gestolen door een man op een fiets. Nu is ook Marja’s ijsprinses verdwenen.

"Wie doet nou zoiets?" vraagt Marja zich hardop af. "Ik ben hier drie maanden mee bezig geweest," vertelt ze aan Hart van Nederland. De maat is voor Marja vol, en dinsdag breekt ze na de derde diefstal binnen drie weken tijd dan ook haar hele kerstlandschap af.

Duizend euro aan versieringen

"Ik ben vandaag met mijn dochter bezig de boel af te breken. De ijsprinsespop was 150 euro, maar in de tuin stond in totaal denk ik wel voor meer dan duizend euro aan versiering."

Naast de kerststal stonden er meer kerstversieringen, zoals een verlichte boog in de tuin. "We hadden in de straat met de buren tot de lantaarnpalen aan toe versierd, maar ze roven hier alles weg," aldus Marja.

Drie jaar geleden werd er bij de kerststal in Kerkrade ook iets gestolen: het kindje Jezus werd toen uit de stal gejat. Mensen spraken er schande van, zoals te zien is in de onderstaande video:

Vijanden

Op camerabeelden kan Marja zien dat het gaat om een man op een fiets, maar ze weet niet precies wie het is. Op de vraag of ze toevallig vijanden heeft, antwoordt Marja: "Iedereen heeft wel mensen die ze niet mogen, maar ik weet werkelijk waar niet of dit een persoonlijke actie tegen mij is."

"Ik had dit ook echt niet opnieuw verwacht," zegt Marja verdrietig. Na de eerste twee nachten begin december, toen direct het sieradendoosje en de parfumflesjes uit de kerststal werden gestolen, besloot ze de derde nacht in haar auto tegenover het huis te gaan zitten. "Ik dacht: als hij nu langsfietst, dan pak ik hem." Maar de dief in kwestie kwam toen niet langs.

Kerstgedachte ver te zoeken in Den Bosch en omstreken: decemberdief jat kerstverlichting
Kerstgedachte ver te zoeken in Den Bosch en omstreken: decemberdief jat kerstverlichting

Aangifte

Marja heeft inmiddels twee keer aangifte gedaan van diefstal en is nu opnieuw van plan dat te doen. "In het begin vond ik het een beetje overdreven om de politie te bellen voor een sieradendoosje en een paar parfumflesjes," vertelt ze verder.

Wat Marja vooral bezighoudt, is hoe de dief dit keer de zware pop heeft kunnen meenemen. "De pop én het draaiplateau waar ze op stond zijn allebei weggehaald." Marja heeft in de loop van de dag meer camerabeelden uit de buurt ontvangen. Hierop is te zien dat de dief dit keer lopend is gekomen. Of het deze keer om dezelfde persoon gaat durft ze dan ook niet met zekerheid te zeggen.

Door Redactie Hart van Nederland

