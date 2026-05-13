Toiletjuffrouw Renate (54) moet na 30 jaar weg, nu opent ze eigen toilet

Renate Vos werkte 30 jaar als toiletjuffrouw, maar ziet haar baan verdwijnen door de komst van betaalpoortjes. Daarom begint ze nu voor zichzelf: ze opent donderdag een winkel met een afdeling voor dames- en babymode, én vier toiletten.

Toen duidelijk werd dat de Hema waar zij werkt ging verhuizen, vroeg Renate zich af wat er met haar baan zou gebeuren. Kon ze mee naar de nieuwe locatie, of zou de winkel, net als andere filialen, overstappen op een systeem met betaalpoortjes? Dat laatste bleek het geval.

Zelf opzoek

Maar bij de pakken neerzitten deed Renate niet. Meteen na het nieuws ging de toiletjuffrouw op zoek naar een pand om zelf openbare toiletten te openen. Volgens haar is daar zeker behoefte aan, omdat er in het centrum van Apeldoorn maar weinig openbare toiletten zijn.