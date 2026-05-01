Enige school in Altforst moet sluiten, maar ouders zetten strijd door

De basisschool De Tweestroom in het Gelderse Altforst moet sluiten. Dat is vrijdagmiddag duidelijk geworden na de uitspraak in het kort geding dat ouders en dorpsbewoners hadden aangespannen. De rechter wijst de bezwaren af, waardoor de school per 1 augustus 2026 de deuren moet sluiten.

De klap komt hard aan in het dorp, waar de school een belangrijke rol speelt. Ouders en dorpsgenoten hadden juist gehoopt de school zelf voort te zetten via stichting De Sprong. Op een veldje tegenover de school komen zij vrijdag bijeen voor een zogeheten walk-in diner om het nieuws te verwerken. "Het is fijn om even met z'n allen bij elkaar te zijn," zegt een van de ouders.

