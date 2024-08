Franklin en Nancy erfden 5000 bijzondere dozen na dood vader: 'Kindertandjes en nazispullen'

Franklin en Nancy Knoop erfden na het overlijden van hun vader Jan een loods vol met 5000 bananendozen gevuld met curiosa, brocante en rommelmarktspullen. Inmiddels zijn er slechts 500 dozen pas uitgepakt. Om de spullen te verkopen en hun verlies te verwerken, hebben ze een winkelpand gehuurd in Zeist, waar ze aankomend weekend de spullen verkopen.

Een half jaar geleden overleed Franklin en Nancy's vader. "Mijn vader heeft 50 jaar lang als werk huizen leeggehaald, nog tot in zijn laatste maand. Hij had geen verzameldrang, maar verkocht de spullen weer door op markten."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Vaak bleven er wel dozen achter in de opslag. En dat heeft geresulteerd in een loods met momenteel 5000 dozen. "We kwamen bijzondere spullen tegen, zoals kindertandjes en nazi-spullen."

Verwerking

De helft van de spullen wordt afgevoerd, en de andere helft wordt verkocht in een pand in Zeist. "Dit weekend is het laatste weekend voor nu", vertelt Franklin. "Afgelopen jaar was zwaar. Het opruimen en het verkopen heeft geholpen bij de verwerking van dit grote verlies."